Christophe CHATELAIN

Français de langue maternelle ayant travaillé 5 ans en tant qu’Ingénieur technico-commercial et chargé d’affaires, mes compétences et initiatives ont régulièrement permis à mon entreprise de convaincre techniquement mes interlocuteurs, tels qu’AREVA et EDF, des meilleurs solutions techniques. Imaginatif, autonome et réaliste, j’ai apprécié de réaliser des brainstormings dans le but d’accompagner les modifications des exigences avec des offres techniques et commerciales détaillées, ainsi qu’à travers l’écriture des contrats et avenants, dans des environnements complexes.



Ayant participé à des projets d’importances dans le nucléaire civil et militaire, parfois pour des exemplaires uniques de produits hautement technique implantés directement dans le cœur, je connais les particularités et subtilités de différentes réglementations tel que le code de conception et de production des produits mécaniques : le RCC-M. Le marché nucléaire est inséparable de tout un lot de spécificités procédurales et de détails tels que les qualifications fonctionnelles des produits, les qualifications du personnel aux procédures, ou même l’abondante documentation à toute les étapes d’un contrat. Avec toutes ces spécificités et règlements, la qualité est le premier critère de décision des donneurs d’ordres, et la capacité à anticiper les problématiques techniques est une réelle valeur ajoutée.



Pragmatique, rigoureux et avec un fort esprit critique, j’ai développés des méthodes de réflexions et des procédures de réalisations originales directement lors de la phase d’analyse des spécifications techniques clients, et ce, sur de nombreux projets. Devisant à partir mêmes des prix des matériaux spécifiques et planifiant toutes les étapes de projets complexes, j’ai développé les relations commerciales avec la signature de plusieurs contrats majeurs, par leurs technicités, leurs intérêts stratégiques et leurs montants. Diplômé en Ingénierie mécanique et maîtrisant tous les domaines liés à mon environnement métier, j’ai managé des équipes internes à partir de la conception mécanique jusqu’à la recette en présence de l’utilisateur final ainsi que de l’inspecteur qualité indépendant, en passant par les achats, ainsi que les fournisseurs en phase d’avant-projets. Dans ce contexte, j’ai développé un réseau professionnel international avec les fournisseurs historiquement qualifiés et les grands donneurs d’ordres. Mobile, ayant validé en décembre 2014 un niveau B2 en Anglais selon CECR avec l’examen du FCE, je suis prêt à vous rejoindre dans les plus brefs délais.



Mes compétences :

Calcul mécanique

Essais mécaniques

Mécanique

Mécanique des milieux continus

Mécanique des structures

Conception mécanique

Devis

Tuyauterie industrielle

Caractérisation mécanique

Mécanique des fluides

Génie mécanique

Solidworks

Siemens Hardware

SQL

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Mastercam

CES

CATIA

Autodesk Inventor

Autocad

ANSYS

Nucléaire

Suivi clientèle

Conduite de projet

Suivi commercial et administratif

Contractualisation

Gestion de projet