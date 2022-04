Christophe CHAUDIER

Http://www.cchaudier.fr

Avant toute chose merci de ne me contacter uniquement pour des missions freelances, je ne cherche pas à être recruter. Je privilégie les missions en télétravail avec des réunions périodiques.



J'ai une excellente connaissance du milieu UNIX, ce qui me permet d’être à l’aise sur tous les systèmes ouverts. Doté d'une expérience significative d’exploitation dans des grands comptes au sein d’environnements hétérogènes. J'y ai appris à proposer des solutions et des outils répondants aux problématiques métiers mettant à profit mes connaissances en développement. Je possède aussi une forte capacité d’analyse grâce à mon tempérament curieux et volontaire.

Tour a tour Développeur, exploitant et administrateur système je me suis toujours intéressés aux contraintes de surveillance et de déploiement. Par conséquent j'ai conscience de la plupart des problèmes qui peuvent survenir durant la vie d’un projet, de la conception à la mise en exploitation. Je suis particulièrement sensible aux logiciels open-sources, à la sécurité informatique ainsi qu’à la robustesse des développements.



J’interviens principalement sur des projets de mise en place de serveurs, d'infrastructure dans le cloud ou de créations d'outils. Je peux par exemple vous aider dans des projets de ce type :

- Gestion de configuration de vos serveurs, développement de playbook Ansible pour faciliter l'installation et la gestion de vos serveurs. Je peu vous accompagner dans la mise en place de la gestion de configuration dans votre entreprise.

- Mise en place de la supervisions de vos serveurs.

- Mise en place d'outils de centralisation des logs (applicatives et systèmes).

- Mise en place d'une plate-forme d’intégration continue (Jenkins, travis, Drone.io, Codeship).

- Mise en place de processus de déploiements automatique.

- Accompagnement à la migration sur AWS. Je peu vous aider à migrer votre infrastructure sur AWS.



Mes compétences :

Indesing

Industrialisation

SQL

Perl

ETL

PAO

C

Shell

Gestionnaire

Photoshop

$Universe

ITIL Foundation V3

Ansible

AWS