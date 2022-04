Christophe CHAUDIER

... Une nouvelle façon pour les entreprises et comités d’entreprise de remercier leurs collaborateurs et leurs clients...



1/ Vente de paniers gourmands pour entreprises

Vente de coffrets gastronomiques pour C.E.



En partenariat avecArray : Épicerie fine sur Internet



WWW.BIENMANGER.COM propose aux entreprises, agences d'incentive et revendeurs de cadeaux d'affaires une sélection de produit épicerie fine pour des cadeaux destinés à vos clients ou collaborateurs.



2/Vente de site web et boutique e-commerce

Vente de prestations webmarketing



En partenariat avecArray : Agence de création de site web



Mes compétences :

E-tourisme