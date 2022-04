Emmanuel PONÇON

J'accompagne depuis 12 ans des dirigeants avec l'objectif de favoriser le pilotage économique et financier de leurs entreprises. J'ai travaillé avec une soixantaine d'entre eux dont une vingtaine sur des durées de plusieurs mois à plusieurs années.



Cette compétence a été reconnue par des institutions d'aide aux entreprises innovantes et ambitieuses comme le BA06, CréaCannes, PRIMI qui m'ont sélectionné comme expert accompagnateur.



J'apporte un œil neuf et sans affect sur la marche des affaires et les sources de rentabilité. Voici comment cela se passe :



1. comprendre l'activité et les objectifs du dirigeant

2. élaborer des Tableaux De Bord à partir des informations existantes

3. avec le dirigeant, exploiter mensuellement ces TDB pour analyser les évolutions récentes

4. valider si besoin les pistes qui émergent

5. le cas échéant, formuler des recommandations sur les outils de gestion administrative et piloter ou assurer leur mise en œuvre



Je m'efforce de transmettre au dirigeant et à son équipe le maximum de mon expérience afin qu'ils puissent devenir autonomes. Toutefois, certains dirigeants souhaitent conserver un accompagnement sur la durée pour assurer le développement pérenne et harmonieux de leurs entreprises.



Le profil des entreprises accompagnées : 5 à 30 salariés, activités traditionnelles ou innovantes, start-up ou phase de maturité, et surtout un dirigeant demandeur de moyens de mieux comprendre les impacts économiques de ce qui se passe au quotidien.



Ma satisfaction est le pétillement dans l'œil du dirigeant lorsqu'il réalise qu'il va pouvoir faire une avancée significative.



Plus généralement, j'apprécie toutes les idées nouvelles qui concernent les entreprises et leur gestion : RSE, agilité, intelligence collective, innovation... Je suis adhérent depuis 8 ans au CJD Centre des Jeunes Dirigeants : "pour une économie au service de l'homme."



Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Accompagnement

Formation

Budgétisation

Conseil

Microsoft Excel

Business planning

Ciel Compta

CIEL Gestion commerciale

Contrôle de gestion

Pilotage d'entreprise

Calcul de coûts

Accompagnement de dirigeants