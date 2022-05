Nathanael VIZINET

Le cœur de ma compétence est le développement commercial.



Celle ci s'articule autour de 3 axes principaux :



1/ L'action commerciale : De l'analyse (endogène/exogène), à l'élaboration et au pilotage du plan d'actions en passant par la prospection, la mise en place d'un CRM, la réalisation de supports d'aide à la vente, la vente et la négociation grands comptes.



2/ Le management : Recruter, former, accompagner et fédérer les équipes. Management d'équipes projets orienté vers l'opérationnel.



3/ Le sens du service clients : Ayant eu la responsabilité d'une administration des ventes, le service clients, la maîtrise des flux logistiques et financier m'apporte une vision élargie de l'action commerciale et de ses impacts.





Mes compétences :

Management d'équipe

Négociation commerciale

Vente

Reporting

Développement durable

Stratégie commerciale

Prospection

Management commercial

Accompagnement

Formation

Key Account Manager