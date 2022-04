Guillaume DUPIRE

GESTION DE PROJETS

- Conduite de projets

- Conception du projet

- Gestion opérationnelle des demandes clients

- Création et maintien d’une relation de confiance avec le client

- Pilotage des équipes techniques

- Gestion des plannings, budgets



MARKETING & PROMOTION

- Création d'actions marketing en vue d’une fidélisation client : emailings, jeux concours, opérations virales, blog, ...

- Déploiement de solutions pour des projets 360°

- Etude et analyse de marché, veille concurrentielle, besoins fonctionnels



ATOUTS:

- Capacités d’analyse et de réflexion stratégique

- Atteinte d’objectifs individuellement et en équipe

- Organisé, capacité à gérer plusieurs projets en même temps

- Aptitudes à la négociation

- Très bon relationnel client





Mes compétences :

Chef de Projets

Communication

Gestion de projet

Guide

Loisirs

Management

Management de projet

Multimedia

Publicité

Web

SEO

HTML

CSS

Adobe Photoshop