Bonjour,



Je suis Chef Monteur.

Je mets mon expérience et mes compétences au service des sociétés de productions et de post-production.



Soit en montage, sur Avid, Final Cut X 10.4 et Première Pro CC.

Soit en cadrage, au Canon 5d Mark III.



http://vimeo.com/user15251770/videos .



Spécialités :



Montage Virtuel sur AVID.

Montage Virtuel sur Final Cut X 10.4.

Montage virtuel sur Première Pro CC 2017.



Opérateur de prises de vues au Canon 5d Mark III.

Retouche Color Grading et Post traitement sur Adobe Photoshop CC.

Etalonnage sur Da Vinci Resolve.

Habillage et Compositing sur After Effects CC.

Modélisation sur Cinéma 4D R12.



Cordialement

Christophe Chauprade



Mes compétences :

Chef Monteur

Photographie

Réalisation audiovisuelle

Prise de vue vidéo