Christophe CHRISTOPHE CAPERAN

Une expérience du management et de la direction de centre de profits :



Définir la stratégie dun pôle dactivité

Construire et piloter son BP

Manager des équipes pluridisciplinaires autour dun projet partagé

Analyser la faisabilité de projets, piloter la réalisation de projets complexes

Développer des centres de profits par conquête de nouveaux marchés

Identifier les leviers de croissance

Pérenniser les relations clients



Mes compétences :

Perseverance

Stratégie et developpement commercial

Reporting

Recrutement

SIRH

Formation commerciale

Pilotage d'activité

Management