Christophe CHRISTOPHE DEHOUX (DEHOUX)

VALUE PROPOSITION du GROUPE CESI : accompagner les Hommes et les Organisations dans un but de Performance et développer les compétences par la FORMATION.

ACTIVITES : FORMATIONs pour SALARIEs, ALTERNANTS (en apprentissage ou professionnalisation), sur les domaines de l'industrie : Production, Logistique, Maintenance, Amélioration Continue, Conception ; Qualité Sécurité Environnement, Management, Ressources Humaines, ... Informatique

J'ai 2 missions principales et des responsabilités enrichissantes :

1) je suis Pilote de la formation de Responsable Performance Industrielle, et co-pilote pour la formation d'Ingénieur par Apprentissage (PROCESSUS PRODUCTION) et

2) je suis chargé d'Affaires sur le domaine INDUSTRIE (PROCESSUS COMMERCIALISATION)

je fais la promotion et je commercialise l'expertise de nos consultants - formateur auprès des entreprises des Haut de France. Dans le cadre de cette activité, il m'appartient de prendre en charge votre satisfaction.



Mes compétences :

Négociation / Ventes

Veille juridique, sociale, concurrentielle

Ressources Humaines

Production

Formation

Environnement

Recrutement

Logistique