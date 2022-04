Jean-François CARLIER

Un parcours riche et varié dans le domaine RH m’a permis de façonner une expertise dans la conduite de projets et l’accompagnement au changement des entreprises (fusion, vente, PSE…)

En responsabilité de l’animation du dialogue social, j’ai construit une relation sereine et transparente avec les instances représentatives du personnel traduite par la signature des NAO, accord d’entreprise, accord PSE….

Doté d’une forte capacité d’adaptation et d’entraînement, j’ai animé des équipes larges et multi culturelles en France et à l’international.

Aujourd’hui je souhaite mettre mes compétences et mon énergie au service d’une entreprise en transformation, retournement ou développement.



Ressources humaines / Dialogue social / Développement RH / Stratégie RH / Recrutement / Formation / Négociation / Conduite du changement / Gestion de projets / Service client / Leadership / Animation d’équipes / Management / Change management / Ecoute / Bienveillance / Esprit d’équipe / Gestion / Anglais / Capacité d’adaptation / Service aux entreprises



Mes compétences :

Relation client

Ressources humaines

Logement social

Management

Paie

Négociation

Gestion de projet

Conduite du changement

Gestion de la relation client

Dialogue social

Formation professionnelle

Recrutement cadres