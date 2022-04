Christelle.denyau@hotmail.fr

De nature optimiste, je suis investie dans chaque mission qui m'est confiée.



Mes lignes directrices professionnelles s’apparentent à la connaissance client, la fidélisation et la prospection tout en gardant l’élément clé de la satisfaction client.

Dotée d’un relationnel incomparable, j'ai acquis un certain leadership et un excellent esprit d'équipe.



Mon sens commercial m'a permis de satisfaire l'ensemble de mes responsables et mes bonnes facultés de jugement et de rigueur, associées à une grande autonomie, m'ont permis de développer bon nombre de compétences.



Mes compétences :

Marketing

Budgets

SAP

Neolane

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Customer Relationship Management

E-commerce

Emailing

Gestion de projet