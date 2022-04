Christelle DENIAU

Ma rigueur, ma disponibilité, mon dynamisme et mon professionnalisme sont appréciés par mon équipe et nos clients.



L'administration des ventes a été mon quotidien durant les 6 dernières années. J'en ai apprécié chaque instant et souhaiterait poursuivre dans cette voix.

Mon poste était un point relais entre le service commercial et le service technique, mais aussi un axe primordial concernant les relations avec la clientèle et les fournisseurs.



Mon profil s'est un peu plus axé sur du commerce sédentaire par la suite.

Le travail d'équipe est très important et chacun doit être à l'écoute de ses collègues pour pouvoir satisfaire la clientèle dans les plus brefs délais.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale