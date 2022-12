Fabienne BRULEZ

Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur développement produits et/ou de formateur.





Titulaire d’un doctorat en « Sciences de l’Alimentation » spécialisée en physico-chimie des aliments, pendant quatre ans, j’ai géré un projet de recherche en formulation et en caractérisation physico-chimique de produits céréaliers sucrés, dont l’objectif principal était de comprendre le rôle du saccharose sur les propriétés organoleptiques et sur la conservation des produits céréaliers. Cette expérience m’a permis de développer des qualités de méthodologie et de créativité. Ces compétences ont été renforcées, par ailleurs, lors d’une expérience en tant qu’ingénieur d’étude en formulation au cours de laquelle j’ai participé à l’optimisation de la formulation de pâtes biscuitières dans le but de réduire leur proportion en sucre.

Pendant ces années successives, j'ai eu plusieurs expériences d'encadrement et de formation ; J'ai obtenu pendant 2 années consécutives un poste d'enseignant vacataire à l’Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à l’Alimentation, pendant lesquelles j’encadrais les travaux pratiques de physico-chimie des constituants des aliments et de formulation des étudiants ingénieurs de 1ère année. Dans le même temps, j’ai suivi et encadré les projets de stage de futurs techniciens et ingénieurs, dans le cadre de leur formation ; mes expériences professionnelles m’ont permis de développer des qualités de rigueur et de pédagogie.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biochimie

Chimie

Développement produits

Enseignement

Physico Chimie