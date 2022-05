Philippe MOIROUX

Après des études de Médecine et une spécialité en Biologie Médicale orientation Assistance Médicale à la Procréation, je me suis installé en secteur libéral en gardant une activité hospitalière au sein du CHU de Dijon. J'ai tout d'abord été directeur adjoint puis co-gérant d'une SELARL et enfin PDG de SELAS cette dernière appartenant à une Société Européenne UNILABS, expérience très enrichissante.

Jusqu'en février 2009, j'ai été le Directeur du Développement d'UNILABS France, m'étant plus particulièrement spécialisé dans les procédures d'acquisition, fusion absorption de sociétés.



En septembre 2009 j'ai décidé de créer ma propre SELAS en Saône et Loire et de me consacrer à son développement sur le département : création de deux laboratoires dont un dans un hôpital privé à but non lucratif (Hôtel Dieu du Creusot) avec le projet d'y installer un centre d'Assistance Médicale à la Procréation.

En parallèle, j'ai participé à la création d'un Laboratoire d'analyses médicales en Suisse Romande, laboratoire Proxilis, là encore un projet très intéressant qui m'a permis d'obtenir l'équivalence suisse de mon titre de médecin.



En 2010, j'ai rejoint le groupe NOVESCIA pour prendre la Direction Régionale de la Bourgogne. J'ai eu la chance d'être intégré à l'équipe du développement de ce groupe. Fin 2010, le groupe m'a confié la direction des Opérations sur l'île de la Réunion.

Début 2012, j'ai pris la direction de NOVESCIA RHÔNE ALPES regroupant les régions Bourgogne, grand Lyon, nord Isère et Loire. Ce poste à responsabilité s'est terminé en juin 2014.

Je me suis à présent orienté vers un retour à la médecine générale et j'ai deux activités complémentaires une activité libérale comme médecin généraliste à Verdun sur le Doubs, et une activité de consultant pour des groupes souhaitant investir dans la biologie en France. J'ai obtenu la Capacité de gériatrie et de Médecine du sport. Je me suis parallèlement formé en ostéopathie, en mésothérapie et en médecine morphologique.



Enfin, en 2018, jai été nommé directeur médical dune société de Cryothérapie Corps Entier à laquelle je participe pour lencadrement médical et le développement. Encore un autre challenge passionnant vus les effets extraordinaires de cette nouvelle technologie.





Mes compétences :

Médecine du sport

Gériatrie

Ostéopathie

Biologie Médicale

Médecine morphologique

Hypnose ericksonienne

PNL

Préparation Mentale

Médecin Fédéral plongée sous marine

Médecin agréé permis de conduire

Médecin agréé ARS

Cryothérapie localisée et corps entier

Cryolipolyse

Pose de fils tenseurs

Injections dacide hyaluronique

Nutrition