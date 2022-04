Florence FIGUEIREDO ALVES

J'accompagne les 5 laboratoires de la SEL dans laquelle j'évolue actuellement dans l'obtention de l'accréditation.

En collaboration étroite avec la direction, je pilote au quotidien le SMQ et je manage une équipe de référents qualité présents sur tous les sites.

Depuis septembre 2012, notre structure a intégré le groupement BIOPARISOUEST accrédité (25 sites avec plateau technique accrédité à 63% des analyses,et 6 sites de prélèvement accrédités en pré et post analytiques).

En parallèle, formée et certifiée (auditeur tierce partie ICA norme ISO 15189), j'audite (en tant qu'auditeur indépendant, en externe) régulièrement différentes structures en biologie médicale : LABM privés, publics. Que ce soit dans la globalité de leur organisation ou dans un domaine précis (une portée par exemple, ou un processus).

Ainsi, tout en ayant assez de recul, cette évaluation permet au laboratoire audité de prioriser ses objectifs et de hiérarchiser les priorités en vue d'un dépôt de dossier au COFRAC.



Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter pour me soumettre vos besoins en terme d'audit.

Cela peut se faire sous forme d' un audit blanc (avant le passage des auditeurs COFRAC), ou un audit "état des lieux" pour vous aider à y voir plus clair dans les exigences de la norme ISO 15189.