François SALLE

Diplômé de l’E.S.C Poitiers/Tours (ESCEM), titulaire du D.E.S.C.F, d’un DESS de contrôle de gestion et audit et d’un Master de Finance, j’ai occupé différentes responsabilités au sein du groupe PARIBAS (chargé d’études comptables et fiscales), Swiss Life France (responsable du département projets et développements comptables), PSA Peugeot Citroën (direction comptable centrale) et FLAMMARION (Chef comptable groupe). J’ai intégré fin juillet 2007 le groupe CREDIT AGRICOLE à un poste de responsable financier.



Mes compétences :

Fiscalité

Finance de marché

Finance

Management

Gestion de projet

Audit