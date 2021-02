Christophe COMBARMOND

Responsable Applications métiers et Chef de projet totalisant plus de quinze années dexpérience dans la mise en œuvre dERP et le développement des systèmes dinformations en PME-ETI. Jai une vision complète de lensemble des processus et fonctions dune entreprise.

Mes missions et projets mont permis de gérer et/ou travailler sur lensemble des phases dun projet ERP de la consultation à la mise en production. Depuis 10 ans jaccompagne le développement du SI et la transformation digitale du groupe FOCAL JMLAB..

Doté de qualités relationnelles, desprit déquipe, de capacités de synthèse et danalyse, ma détermination, et mon sens de lorganisation sont des qualités indéniables aux services des opérationnels.



Mes compétences :

Gestion de projet

APS

ERP

Divalto

Système d'information

SAP R/3

SQL