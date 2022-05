Christophe COPLO

Dans une entreprise agro-alimentaire de plats cuisinés , je suis le garant de la gestion des serveurs virtualisés et des postes clients, des postes spécifiques liés à la production, de l'assistance aux utilisateurs ainsi que de la gestion quotidienne d'un ERP de production (DIVALTO INFINITY).

Selon les demandes, je génère des rapports SQL et les présente sous Visual Studio.

Je suis en charge de projets Métiers comme l'installation d'un module EDI , de la migration de l'ERP , de la migration de Serveurs Windows, de la traçabilité des Matières Premières...

Sur une refonte future et entière du site E-commerce, je suis aussi chef de projet MOA auprès de mes prestataires.



Mes compétences :

Force de proposition

Administration système

Rédaction de contenus

Travail en équipe

Configuration informatique

Administration Windows 2003

Assistance utilisateurs

Exploitation informatique

Administration réseaux

Calme, patient, curieux

Autonomie professionnelle

Administration Windows 2008

DHCP

Active Directory

Administration Windows 2012

Divalto Erp

Gestion Flotte Mobile

Gestion projet junior métier

Rédaction de procédures

Chef projet junior MOA

Requête SQL

Microsoft Visual Studio