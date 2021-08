Christophe COR

- Mandataire immobilier du réseau I@D France, indépendant mais non-isolé, je m'occupe de vos biens typiques ou atypiques à Paris, région parisienne, Normandie ou Limousin, que "du beau pour des bons" (ou vice-versa.)

- Fondateur-Directeur de missions de BANK CONSULT, conseils en gestion/finances et optimisation de la relation Entreprise-Banque.

- Expérience des réseaux de distribution et des relations humaines au travail ont permis l'intégration chez FIDUCEE GESTION PRIVEE (44 CGPI franchisés/51 secteurs) dans les fonctions d'Animateur Réseau France.

- Diplômé de lInstitut Technique de Banque (CNAM-1991) - Trente ans d'activité dans divers groupes bancaires (CREDIT COOPERATIF, HSBC France, UNION de BANQUE à PARIS, BECM-CREDIT MUTUEL, Crédit Commercial de France/CCF, Crédit Industriel & Commercial/CIC)

- Mission longue auprès du Crédit Coopératif comme responsable national du marché Industrie & Services, particulièrement pour les Entreprises de taille Intermédiaire (E.T.I.)

- Direction de 4 centres daffaires dédiés à une clientèle dentreprises (dont 2 créations ex-nihilo : 1 équipe, 1 secteur, 1 local, 1 fichier prospect et "GO, dans le dur!") : pendant près de vingt ans, gestion cumulée en équipe de 3.500 dossiers dentreprises, dont 900 nouvelles entrées en relations.

- Par la relation entrepreneuriale, prescription de plusieurs dizaines de clients chefs dentreprises et familles en Gestion Patrimoniale ou Banque Privée.

- Mission en mode "projets" de coordination d'une équipe de 24 formateurs sur le nouveau système dinformation unié d'HSBC France (groupe de six banques - 7.000 collaborateurs.)

- Tout ce boulot pour nourrir une famille, élever, faire étudier les enfants, offrir des fleurs à sa femme. Puis s'offrir des activités, tels que pêche, chasse, voiliers, voitures et motos. Loisirs "hors mode", intemporels et amusants.