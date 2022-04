Gilles MAMAN

Le management d'équipes commerciales dans un environnement à forte culture du résultat, le developpement de synergies entre différentes entités ou départements et la mise en place de nouveaux canaux de distribution, me passionnent.



Aprés une expérience de 8 années acquise dans les financements immobiliers (credits aux particuliers, professionnels, immobilier d'entreprises), je me suis spécialisé depuis 1996 dans le financement aux entreprises, TPE-PME-Grands Comptes- Multinationales, en répondant avec succès aux attentes des clients et aux exigeances Risque-Rentabilité de mes actionnaires (GE ou Allianz).



Expert en affacturage, j'ai développé mes compétences dans la mise en place d'opérations d'Asset Based Lending" ( financements sur actifs ), actuellement particulièrement recherchées par des entreprises souhaitant accroitre ou optimiser leurs lignes de financements.



J'ai mis en place avec succés des synergies des ventes au sein de Factofrance Heller, puis GE Factofrance, ainsi que des process et des outils d'animation qui ont permis d'accroitre les volumes de + 40%.



Aprés un executive advanced management programme à l'Essec fin 2010, qui m'a permis de renforcer certaines compétences techniques mais qui a surtout participé, avec les voyages d'études réalisés en Inde, aux Emirats ou à Bruxelles, à la prise de conscience que le monde a réellement changé, qu'il faut aller plus vite, être plus réactif, innovant...et humain... j'ai rejoins Euler Hermes, N°1 mondial en assurance crédit.



Après une expérience de plus de 2 ans en tant que Manager d'une équipe commerciale, en charge des courtiers globaux et internationaux ( Marsh, Aon, GSC, Siaci ), avec une double mission de developpement et rétention du portefeuille, j ai intégré Abn Amro commercial finance.

Directeur commercial et marketing, je suis heureux de partager aujourd'hui mes envies, passions et motivations avec une équipe ambitieuse dans le cadre d un beau projet de developpement !



Vous souhaitez me rejoindre ? Vous avez des projets de croissance ou recherchez des solutions de financement? Contactez moi !



Mes compétences :

Affacturage

Direction commerciale

Key account manager

Business developpement

Finance d'entreprise

Coaching

Assurance crédit