Christophe CORIAN

Fort de mon parcours, j’ai accumulé plusieurs expériences dans le domaine de la Qualité, la Sécurité et l’Environnement (QSE). J’ai assuré la responsabilité et mené à bien le pilotage du système de management QSE dans les domaines de la planification, l’animation et la vérification. Ceci, dans le cadre des missions d’audit, des formations, des réunions et des comités de pilotage.





Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Animation de réunions

Audit qualité

Sécurité au travail

Gestion QSE