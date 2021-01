Christophe CUDEL

Polyvalent : Approche experte en crédits immobiliers, techniques commerciales, gestion administrative, relation clientèle (plus de 20 ans d'expérience)...

Curieux, souple, dynamique, franc, rigoureux...

Toujours en quête de vraies relations humaines et de véritable travail d'équipe afin d'aller de l'avant et de construire un avenir commun solide et épanouissant...

Intéressé principalement par les secteurs 66 ou 77 (exclusivement alentours de Bussy St Georges), j'étudie néanmoins toute proposition sur toute la France exceptées les très grandes métropoles