Christophe DE BELLEVILLE

Je suis actuellement responsable, sur le site d'Arcelor Mittal Mardyck, de la performance fiabilité/coûts, de l'état et de la bonne marche des ponts roulants.

Après 26 ans d'expérience en sidérurgie et en papeterie, où j'ai travaillé au sein des équipes de maintenance, de production et de recherche et développement, j'ai acquis une polyvalence et une adaptation qui me permet de m'intégrer dans différents services.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Méthode maintenance

Consignation

GMAO

Maintenance industrielle

Audit

Formation

Gestion de la planification d’arrêt

Chef de projets multidisciplinaires

Capacités managériales

la maintenance

arrêt maintenance

acces