Christophe DELABAERE

With over 30 years experience of management and export in the industry, Christophe drives the transition of firms with the decision makers and shareholders based on his Lean management expertise and the new growth models commonly known as usage, life cycle, energy, mobility and governing rules. Benefits are a much better company vision and strategic domains, completed by actual development schemes built with the participation of both management and operational staff.



Après plus de 30 ans d'expérience dans le management et l'export dans l'industrie, Christophe conduit la transition avec le dirigeant et ses actionnaires, sur la base de son expertise en Lean Management et sur les nouveaux modèles de croissance communément connus comme les usages, le cycle de vie, l'énergie, la mobilité et la gouvernance. Les bénéfices sont une organisation qui définit beaucoup mieux sa vision et ses domaines d'activités stratégiques, complétés par de véritables programmes de développement construits avec la participation à la fois du management et des personnels opérationnels.

Mes compétences :

Coach certifié

Amélioration continue

Export

Développement commercial

Innovation

Gestion

Management