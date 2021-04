Christophe DENIS

J'ai débuté ma carrière en bureau d'étude chez ABMR en 1991 où je suis resté jusqu'en 1998 effectuant diverses missions de prestations sur sites clients.Je suis arrivé dans la métallurgie en 1998 pour apporter mes compétences de CAO et de filière numérique au sens large (soft d'usinage , de contrôle, de simulation de process). Responsable de développement produit dans une structure en charge des études et de l'industrialisation, mes interlocuteurs étaient des client européens , des sous traitants français et tout le site de production.

En avril 2012 une nouvelle opportunité s'est offerte à moi, technico-commercial dans 'imprimerie.Cette aventure a pris fin en novembre 2013.

J'ai ré-intégré la société Castmétal (anciennement Feursmétal) en 2014 en tant que Responsable industriel d'un ligne de production, dans le cadre de la reprise de mes études, en formation continue depuis mai 2014 dans la filière "Genie Industriel" de l'ISTP (Institut Supérieur des Techniques de la Performance) à St Etienne. Mon curcus se termine en septembre 2016 avec l'obtention du diplome d'ingénieur de l'école des Mines de St Etienne spécialité Génie Industriel.





