Christophe DEPREITÈRE

Publication :

http://www.amazon.ca/Documentation-Previsions-Medias-Depreitere-Christophe/dp/3841736491



Depuis 2010, je travaille dans l'ensemble des domaines de la documentation audiovisuelle :



- dans le son, à la Discothèque centrale et à la documentation sonore de Radio France, à la sonothèque d'Outremer 1ère ainsi qu'en tant qu'illustrateur musical pour "Douze ans d'âge", premier long-métrage de Frédéric Proust ;

- en tant que recherchiste pour la production du spectacle "Triomphe ! Une vie de judo"

- à la documentation écrite du quotidien Le Parisien et de RFI ;

- à l'image pour France Télévisions, à la Vidéothèque d'actualité d'Outremer 1ère, chargé de recherche d'images et d'indexation des journaux.

- à la documentation photo du quotidien Le Parisien.











Mes compétences :

Gestion documentaire

Radio

Médias

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Project Management

Microsoft Outlook