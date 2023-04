Christophe DERIENCOURT,



Je suis actuellement technico-commercial chez SNF, leader mondial des coagulants et floculants à base de polyacrylamides.

Après quelques années d'exploitation chez Veolia Eau dans le traitement des eaux usées sur différentes tailles de stations d'épuration, j'ai souhaité changer d'activité pour un métier moins routinier.



La gestion de clients, l'expertise lors de mise en service d'installations et la diversité de mon métier me définissent assez bien :

- un sens du contact avec de la communication client pour la fidélisation

- une expertise technique lors des appels de nos clients pour des problèmes de performance

- la gestion des situations de crises, lors de démarrage ou de rupture de stock produit pour nos clients

- l'écoute des clients pour répondre au mieux à leurs besoins

- la diversité de l'activité : eau potable, assainissement, industrie, appel d'offre

- un esprit critique pour pouvoir se remettre en question



Notre domaine de compétences couvre :

- aussi bien les grands acteurs du secteur du traitement de l'eau (Veolia, Suez, Saur, Siaap et Eaux de Paris), que les petites communes en régie,

- aussi bien le traitement de l'eau potable, que de l'assainissement, ou encore les eaux de chaudière (eau déminéralisée)

- mais également les industriels (chimistes ou agroalimentaires), que les industries minérales (lavages de granulats et sables)



Je suis aujourd'hui responsable commercial de la région parisienne et du sud du bassin parisien. J'ai à ma charge les départements suivants :

- Paris (75)

- Essonne (91)

- Hauts-de-Seine (92)

- Val de Marne (94)

- Indre et Loire (37)

- Loir et Cher (41)

- Loiret (45)

- Deux Sèvres (79)

- Vienne (86)

- Yonne (89)



Mes compétences :

Négociation commerciale

Eaux usées

Commercialisation des produits techniques

Traitement des eaux industrielles

Eau potable

Traitement des eaux dans l'industrie minérale (carrière et forage)