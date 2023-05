Christophe DESHAIES

Bonjour,

Ces 15 dernières années de développement de clientèle m’ont doté d une solide expérience de la vente. J’ai pu travailler sur des cycles de ventes longs et courts. J’ai touché tous les types de clients, du consommateur final au producteur industriel en passant par la distribution.

J’ai développé mes connaissances d’analyse marketing et commerciales tout en développant un réseau de distribution sur la France entière, de la création du produit jusqu’à sa vente dans un point de vente spécialisé.

Je suis également reconnu pour mes qualités relationnelles, ma capacité à convaincre et à négocier les contrats.



Mes compétences :

Textile

CHR

Commercial

Optique

Management

Retail

Sports

Industrie

Encadrement

Formation