Christophe DROUET (MORPHOPSYCHOLOGUE-COMPORTEMENTALISTE)

Thérapeute et consultant, spécialiste du langage non-verbal, de la lecture du visage, du corps et du comportement.

En mission, je suis consultant en entreprise (CHANEL, ASTRAZENECA, GSK, IKEA, LA POSTE, CNP)

En cabinet, je suis morphopsychologue-comportementaliste.

Fondateur-dirigeant de l'E.S.M. (Ecole Supérieure de Morphopsychologie), 1ère école de morphopsychologie en France.

Enseignant à l'E.S.M. (Ecole Supérieure de Morphopsychologie) en France et dans les pays francophones.

Formateur, Consultant en entreprise (management, cohésion sociale, optimisation des performances)

Conférencier (morphopsychologie, décodage du corps, décodage dentaire, symbolisme, maquillage professionnel)

Auteur de "Visage, Corps et Personnalité" - Editions Médicis.

Auteur de "Visages célèbres" - applications iPhone/iTunes - Editions MaisAlors!.

Créateur des nouveaux fondements et du nouveau vocabulaire (Large-Longiligne et ses applications) de la morphopsychologie.

Co-créateur de la morphobiologie®

Co-créateur du MorphoProcess Système (et ses déclinaisons, MorphoProcess Vente® et recrutement)

Créateur du QIM, Quotient Instinctif et Moteur® (évaluant l'intelligence instinctive et motrice)

Créateur du Café-MORPHO®



Je recherche une méthode globale de constat de santé et une synthèse des techniques thérapeutiques en pratiquant plusieurs disciplines complémentaires.

J'y ajoute l'étude de la mécanique corporelle notamment l'ostéopathie crânienne et le langage ou le symbolisme du corps.



http://www.ecoledemorpho.fr

http://www.morpho-psychologie.org



Expertise : morphopsychologie, reiki, massage, décodage biologique, décodage dentaire, aromathérapie, élixirs floraux, chromothérapie, réflexologie, enseignement, formation, conférence, portraits, aide personnalisée, aide à la recherche d'emploi, aide à l'orientation, à la ré-orientation, relation praticiens/patients, maquillage professionnel



*Merci d'être en contact sur Viadeo. Vous recevrez une invitation si un stage a lieu dans votre ville ou