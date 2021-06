Christophe DUMOULIN

Contrôleur de gestion depuis 17 ans en milieux industriels et logistiques, je propose mes services comme Contrôleur de gestion de transition ou bien comme Contrôleur de gestion sur le long terme.

Je sais clôturer et analyser les comptes d'une entreprise, reporter les chiffres, élaborer le Budget, le Rolling forecast et le PMT, aider le management dans sa prise de décisions. J'ai également un très bon relationnel avec les opérationnels, source d'une information qualitative complémentaire de l'information quantitative.

J'ai une forte capacité d'adaptation et de travail, une méthodologie et une organisation qui me permettent d'être rapidement opérationnel. Je suis à l'aise avec les outils informatiques. J'ai déjà utilisé ceux-ci : XLSX, SAP, BO, BW, BOFC, HFM, COGNOS TM1.

Je suis à l'écoute du marché pour une nouvelle aventure professionnelle à partir de septembre 2021.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Comptabilité analytique

Budget et Controlling

P&L

Rolling forecast

SAP Business Objects

Cognos TM1

Hyperion Financial Management

Reporting financier

Business planning

BW analysis