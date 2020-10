Christophe EULERT

Après quelques années chez Synopse (société de conseil en gestion des services informatiques), j'ai travaillé en tant qu'expert intégrateur ITSM à mon propre compte puis pour Imakumo, Société de conseil et d'intégration ServiceNow et Bomgar.

Je suis chef de projet, consultant ITSM, formateur et architecte sur l'outil ServiceNow.



---------------------------------------------------------------

Expertise dans l’Intégration d’outils ITSM

---------------------------------------------------------------

- Service-Now : Saas ITSM Solution pour plus de 40 clients dans la banque, le luxe, l'industrie, l'administration...

- HP Service Manager 7 (SM7) & HP ServiceCenter 6.x (2 ans d’expérience) : Etudes fonctionnelles et techniques de processus ITIL sur ServiceCenter, implémentation des modules Service Desk, Incident, CMDB, Problem, Change, Request... pour des clients comme La Poste, SNCF, Econocom, l’Essec, Cairnis...

- HP Openview Service Desk 5.x : définition de processus ITIL, installation de l’outil, implémentation et paramétrage de l’outil, formation utilisateurs et administrateurs pour des clients comme la Macif, le CNRS...



---------------------------------------------------------------

AMOA Intégration d’outils ITSM

---------------------------------------------------------------

- Planification et suivi de projet

- Animation et pilotage

- Campagne de recette

- Conduite du changement et communication



---------------------------------------------------------------

Conseil ITIL

---------------------------------------------------------------

- Consulting client sur les processus (Service Support & Service Delivery : incidents, problèmes, changements, configurations, mises en production...)

- Réalisation de cahier des charges, analyse des besoins

- Conseil en stratégie des services

- Animation d’ateliers

- Modélisation des processus

- Définition des besoins pour les outils de gestion des services

- Construction de tableaux de bord et pilotage

- Formation



Mes compétences :

Conduite du changement

Conseil

Formation

formation management

Formation management de projet

Helpdesk

Intégration

ITIL

ITIL v3

ITSM

ITSMF

Management

Management de projet

Manager

Paramétrage

Process

service manager

Service Now

ITIL Foundation V3

Java EE

Certifié ITIL

Gestion des services informatique

Gestion des services informatiques

PRINCE 2

Gestion de la qualité