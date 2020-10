Christophe FERRÉ-LE FUR (FERRÉ-LEFUR)

Actuellement expatrié à Munich en Allemagne, je parle et écrit couramment français anglais et allemand. Le poste de service coordinateur international que j'occupe depuis 2019 me permet de développer mes compétences dans les relations clients, le management, la communication ainsi que dans bien d'autres domaines essentiels pour être un bon leader pour mon équipe de 15 techniciens basés à travers le monde (EU-US-ASIE).



Si vous souhaitez plus en savoir, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de maintenance et fiabilité des équip

Microsoft Office

Service client

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gestion de la relation client

Autonomie professionnelle

Sens du contact

Travail en équipe

Organisation du travail

Flexibilité

Sens de l'initiative