Christophe FLAUX

10 ans d'experience dans la création de valeur nouvelle pour les opérateurs



Management de programmes complexes sur les marchés émergents



Leader énergique, à l'aise dans les discussions à haut niveau, je suis enthousiasmé par les nouveaux challenges et les experiences nouvelles aux frontières du technique, marketing et du business developpement, en particulier en marchés émergents.



Management de Programme/Projet International :

- Management du cycle de vie complet (concept, specification, pilotage des ressources et lancement)



Telecommunications :

- Services à valeur Ajoutée (mBanking, mHealth, Contenus...)

- GSM/UMTS Core Network



Environnement International :

J'ai travaillé avec des opérateurs ou fournisseurs en Afrique, Moyen Orient & Asie

J'ai travaillé en Norvège

J'ai voyagé en Amérique du Sud (6 mois), Asie du Sud Est (5 mois) & Afrique



Mes compétences :

Management d'équipe

Télécommunications

Partenariats stratégiques

Management de projet

Afrique

Stratégie

VAS

Management

NTIC