Christophe FLEURY

Les diverses expériences, que j'ai eues, m'ont permis de développer des compétences indispensables pour accompagner les personnes, développer leur vision dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.



L'analyse des risques, quelle soit sécuritaire ou environnementale, est une démarche collégiale et ne devant pas être contraignante.

Même si régulièrement, la demande vient "d'en haut", ma mission principale est de faire admettre que cette demande vient réellement du terrain.

Le besoin de se sentir en sécurité, d'évoluer dans une entreprise qui impacte le moins possible est une volonté commune.



J'ai eu cette chance d'évoluer dans des milieux aussi différents que le secteur de la santé ou dernièrement dans l'entreprise. Cela m'a permis de comprendre qu'aussi différents soit les domaines d'activités, les personnes avec lesquelles nous travaillons ont les mêmes demandes et besoin.



Aujourd'hui ma volonté est de partager, apprendre et vivre ce management évolutif, participatif et constructif



Mes compétences :

Audit

Certification HAS

Formation

Management

anglais

Achats

Management transversal

Document unique

Analyse de poste

Réalisation de formation par e-vidéo

Deploiement dossier informatisé

Rédaction de rapport