Christophe GRIFFE

Gérant de GEMADOM Espace d'Affaires



Depuis 2004, je mets au service des professionnels et des particuliers mes compétences dans les domaines suivants :



- La domiciliation des professionnels et des particuliers (agrément préfectoral)

- La location de bureau équipé et d’espaces de travail en coworking

- Les formalités de création d’entreprise ou de transfert de siège social

- La conciergerie d’entreprise

- La permanence téléphonique





Agent commercial indépendant



Conseiller en immobilier depuis 2007, je sillonne depuis plusieurs années le bassin Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Roquefort-la-Bédoule et le pays d’Aubagne, Gémenos, Roquevaire, Auriol, Cuges-les-Pins avec toujours autant de plaisir.



Vous recherchez une propriété, une villa, une maison de village, un appartement ou des bureaux, un local d'activité, un fonds de commerce, je mets mon expérience à votre service.



Expert en immobilier traditionnel et en immobilier d’entreprise, je mets en avant mes compétences pour vous faire découvrir la vente à terme ou viagère.



Mes compétences :

Développement commercial