Christophe GUILLERMIN

D’une formation en Physico-Chimie finalisée par un Doctorat de Physique, j’ai construit mon expertise dans le domaine des matériaux grâce à mon parcours dans différentes fonctions de R&D. Je suis expérimenté dans la caractérisation, le test et la modélisation des propriétés des matériaux ainsi que dans la mise au point de moyens de test et d’analyse.

Impliqué dans le développement de produits et dans l’analyse des modes de défaillance, je suis reconnu pour mes compétences en résolution de problèmes et pour mon leadership face aux difficultés techniques.

Grâce à mon rôle d’Expert Technique du groupe Schneider Electric et mon grade de Senior Member de l’IEEE, je suis familier avec un environnement multidisciplinaire et international.



Mes compétences :

Certification

Techniques de laboratoire

Recherches & Innovation

Management Laboratoire

Matlab

LaTeX

Analyse

Leadership

Résolution de problèmes

Matériaux