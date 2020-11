Transports jude : c'est une entreprise implantés dans la région du Lot et Garonne (AGEN ).

-Propose un service de Coursiers , Transport express,Taxi colis, Transport frigorifique.

-DANS TOUT SECTEUR D'ACTIVITE : huissiers, bureaux d’étude et cabinets de conseil, imprimeurs, architectes, prélèvements biologiques, collectivités locales, associations, lycées, universités, prothésistes, agences de voyages, clé USB, matériel médical, plans, vins, chocolats et autres colis urgents, commerçants…

- POUR L’ACHEMINEMENT DE TOUT TYPE DE PLIS, COLIS ET PALETTES.

NOUS SOUHAITONS DEVENIR VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIER.



NOS MOYENS DE LIVRAISON :



- 3 Véhicules utilitaire,8m3, 10 m3 ,14m3 et 20m3.



Nos Prestations:

-Plis

-Colis

- Palettes

-Tournée Régulière

-Course Urgente

-Course de nuit

-Navette -Relais



Contact :

Transports Jude Christophe

Christophe.jude@hotmail.fr

0681729701



Mes compétences :

coursier

Express

Messagerie

Messagerie express

Transport

Transport de marchandises

Logistique