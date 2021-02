Christophe KARST

Durant ma carrière, jai privilégié la polyvalence dans mon métier à travers mes différents postes de responsable de services, recherche et développement, dinformatique de gestion et management des systèmes.



Polyvalence également dans les types de sociétés que jai intégrés : SSII, start-up et bailleurs sociaux.



Jai ainsi acquis une vision globale et la capacité de mobiliser tous ses acteurs.



Passionné, jai choisi de mimpliquer dans le management dans lobjectif daméliorer lefficience des services sous ma responsabilité



Mes compétences :

MOA

MOE

Informatique de gestion

Management

Stratégie digitale

Microsoft SQL Server

Veille stratégique

Relation fournisseurs

Gestion de projet

Java

Extreme programming

ERP

Toad pour Oracle

PL/SQL