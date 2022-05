Sébastien LADREYT

Docteur en psychologie sociale clinique du travail.

Psychologue du travail et des organisations

Enseignant chercheur à l'université sur les problématiques Santé et travail

Interventions en institutions et entreprises. Construction des collectifs professionnels

Coaching des cadres et cadres dirigeants : isolement et expérience paradoxale de la solitude des cadres dirigeants.



Mes compétences :

Recrutement

Coaching

Risques psychosociaux

Consultant rh

Prévention des risques

Conseil

Consultant

Psychologie du travail

Psychologue

analyse

organisation