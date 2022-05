Philippe GABRIELE

En prolongement d' une carriere de Dirigeant de centres de profits et de Directeur Commercial , j'ai opté pour le conseil , la formation , l'enseignement et le management de transition



Apres 30 ans de direction de centres de profits et d'animation des forces de ventes , je peux assurer l'accompagnement efficace des managers pour établir les bons diagnostics et mettre en place les plans d'actions créateurs de valeur .



Je suis également à la disposition des organismes spécialisés dans les missions de management de transition ou interim cadres .



L'effort de vente , le suivi commercial et le respect des clients sont les clés de la réussite d'une entreprise .



Musicien rock amateur , auteur compositeur , passionné d'art contemporain et trés attiré par l'écriture , j'accorde une grande importance à la créativité sous toutes ses formes .



Marié, père de 2 garçons et grand pere d'une petite fille et d'un petit fils .



Retraité actif depuis le 1er Aout 2017 : Formateur au CNAM Lyon et Enseignant vacataire à l'IUT Lyon 1



Mes compétences :

Diagnostic d'entreprise

Formation

Qualité

Créativité