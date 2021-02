Christophe LAMON

Dynamique, Organisé, Sens du service développé, aimant la relation clientèle



J'assure l'accueil français , anglais , espagnol, auprès d'une clientèle exigeante de plus en plus internationale.



Avec un taux de remplissage de 98% je gère seul un établissement de 200 logements pour étudiants.



Choix des dossiers, Etats des lieux, Dossier administratif, Gestion des services de location vaisselle et linge, et Pré-contentieux sont mon quotidien.



Garant de la bonne tenue du bâtiment je gère les prestataires techniques (entretien général des parties communes, entretien tous corps d'état dans les logements, contrôle des éléments de sécurité)



Je manage et forme les commerciaux en période tendue



Je suis intéressé par les secteurs suivants :

Conciergerie Immobilière, Résidences Services Seniors, Résidence de Tourisme, Conciergerie dentreprise, Résidence pour Étudiants



Mes compétences :

Accueil

Gestion Locative Administrative

Sens du service

Management technique et commercial

Gestion de la relation client

Sens du contact