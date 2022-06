Christophe LECLERCQ

Fort dune expérience confirmée de la gestion des ressources humaines en qualité de Responsable Ressources Humaines dans lagro-alimentaire puis dans la logistique, jai développé une expérience de terrain dans la mise en œuvre et lanimation de la stratégie RH et de laccompagnement des équipes.

Mon objectif aujourdhui est de mettre mes savoir-faire et savoir-être au service dune belle Entreprise animée par le respect des Hommes.

Je souhaite travailler de concert avec les membres de la Direction et être leur relais auprès des salariés.

Je suis disponible et je vous propose de nous rencontrer lors dun prochain entretien qui me permettra de vous présenter plus avant mes compétences et aspirations professionnelles.