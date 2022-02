En charge du suivi et de la maintenance du patrimoine securitaire, technique et structurel du parc hôtelier filiale France correspondant environ à 320 ERP de type O.

Élaboration et suivi du plan pluriannuel d'investissement, relation assets management avec les propriétaires institutionnels.



Mes compétences :

Prévention

Maintenance industrielle

Gestion des risques

Amiante

Property management