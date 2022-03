Mon projet professionnel consiste à mettre mes compétences clés :



- Négociation Achat / Vente

- Evolution en environnement pluri-culturel et international

- Management fonctionnel et hiérarchique



au service d'une structure dynamique et ambitieuse en terme de développement international.





Mes compétences :

Achat

Achat international

Commercial

Développement commercial

Distribution

Gestion projets

Grande distribution

International

Management

Négociation

Vente