Christophe LERO

Je suis fondateur de SYSMECA Ingénierie et LEROMECA Manufacturing, passionné d innovation et de robotique.



SYSMECA Ingénierie est une PME industrielle spécialisée en Robotique et Mécatronique avec des expertises scientifiques et techniques multidisciplinaires pour des secteurs de hautes technologies.

Nous développons des solutions industrielles robotisées du cahier des charges jusqu a lindustrialisation du produit pour des secteurs dactivités tel que :



Microélectronique /nanotechnologie.

Robotique industrielle et de services.

Aéronautique / Spatial.

Médical / biotechnologie

Luxe-VIP



Nos domaines de compétences sont :



Analyse de faisabilité.

Analyse de la valeur / design to cost..

Design

Ingénierie (mécanique, électronique, logiciel).

Dimensionnement /calcul de structure.

Prototypage / production / assemblage / intégration /test.

Intégration salle blanche .



Nous intégrons l'ensemble des métiers dingénierie et moyens de production sur le site de Toulouse afin doffrir une prestation globale et une grande réactivité.



Expertises en Conception et Réalisations de robotique et systèmes mécatroniques pour :



-Environnement ultra propre (salle blanche ISO1).

-Vide Primaire et secondaire.

-Pression.

-ESD.

-Produits Embarqués.

-Terminaux de communication / Objets connectés.

-Metrologie / Microscopie / Interférometrie.



compétences :



Mécatronique

Salle blanche

Semiconducteur

Business

Ingénierie

Gestion