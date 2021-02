Je n'utilise plus du tout cette plateforme Viadeo, je me suis limité à LinkedIn pour le professionnel et Facebook pour le personnel.



Les informations me concernant ne sont donc pas à jour depuis plusieurs mois sur ce site, je vous invite à visiter ma page LinkedIn qui est la seule que je maintiens up to date.



Sinon, un de mes e-mails est : philippe.roussel@enjolivure.com si vous voulez me contacter directement