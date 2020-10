Philippe ROUSSEL

La gestion des fréquences radioélectriques est ma spécialité. Depuis 18 ans je conçois, réalise et assure la maintenance d'un progiciel dans ce domaine et le mets en oeuvre chez des clients en France et à l'international. La satisfaction des clients est ma récompense.



Mes compétences :

C++

C#

Visual studio

LISP

Prolog

Architecture logicielle

Oracle Database

Microsoft SQL Server