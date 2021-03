Stéphane DELBECQUE

Quelques convictions:



Ce sont les hommes et les femmes qui font l'efficacité des entreprises.

Les organisations peuvent être facilitantes ou contraignantes mais ne portent pas en elles-mêmes d'efficacité,



Les changements les plus efficaces et les plus durables se réussissent comme la mayonnaise: de petites quantités d'huile régulièrement versées permettent d'obtenir plus sûrement un résultat qu'en voulant tout imposer d'un coup,



La gestion de projet est une compétence essentielle pour l'entreprise. Nommer une équipe, lui donner les ressources nécessaires, un objectif et un délai favorisent la mise en oeuvre des changements et simplifient leur pilotage,



Il est primordial de penser enjeu avant de penser projet, réponse au besoin plutôt que outil, système d'informations au lieu d'informatique. Le risque des technologies est d'exister pour elles-mêmes et de faire oublier l'essentiel: le business qu'elles doivent faciliter,



Les grands professionnels ne se trouvent pas que dans les métropoles, les régions recèlent de richesses humaines insoupçonnées (oserai-je le dire? Je crois au dynamisme des gens du Nord!)



Et une dernière conviction: on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux !



D'accord, pas d'accord?

N'hésitez pas à réagir



Mes compétences :

Formation

Informatique

Logistique

Gestion de projet

Management