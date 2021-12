Christophe LEVREL

Direction d'une unité de logement d'étudiant (710 lits, puis 505 lits après rénovation totale, 11 salariés hors sous-traitance) dans le cadre de la Cité international universitaire de Paris.

-->relations avec la Cité,

-->relation avec les résidents

-->relation avec les fournisseurs et prestataires



Présidence de la commission sécurité de la CIUP.



Suivi du chantier de rénovation des 2 bâtiments de la résidence avec l'appui actif des membres de la société des Arts & Métiers (budget 30M€)



Connaissances pluridiciplinaires du batiment allant du gros oeuvre au second oeuvre et second oeuvre technique en passant par le froid industriel (y compris NH3), la chaudronnerie et une bonne connaissance des moteurs diesels marins dans l'univers "fluvial".



-- > Très bonne bonne maîtrise de l'audit dans le second oeuvre technique du bâtiment (batîments anciens ou VEFA)



-- > Maîtrise de la gestion des fluides dans le tertiaire et l'hôtellerie.



-- > Maîtrise des techniques de dessin et de présentation



-- > Qualité d'analyse technique



-- > Management d'équipes



-- > Aptitude rédactionnelle



-- > Excellente adaptabilité



-- > Goût prononcé pour la réalisation de projet (de la conception à la réalisation)



Mes compétences :

Audit technique

architecture interieure

renovation interieure

froid et climatisation industriels

Direction technique

Hôtellerie