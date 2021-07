Christophe LOIZEL

Professionnel de la gestion de projets scientifiques avec une expertise dans l’expression des protéines Plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la recherche scientifique, de l’enseignement et en laboratoire d’analyses et maîtrisant tous les aspects du métier : planification et suivi de projets, recherches bibliographiques, élaboration des hypothèses, définition, mise en œuvre et suivi des protocoles expérimentaux, analyses des résultats, formalisation des conclusions, restitution des résultats, management d’équipes, rédaction et mise en place de nouvelles procédures, veille au respect des BPL Bilingue anglais, rigoureux, réactif et force de propositions, je cherche à m’investir dans une structure en tant que Chef d’unité ou Chef de projet R&D afin de mettre à profit mon sens relationnel, ma capacité d’analyse et de synthèse ainsi que mon aptitude à fédérer.



Mes compétences :

Management

Integre

Esprit d'équipe

Bilingue français anglais

Biochimie

Rigueur

Virologie

Adaptabilité

Parasitologie

Gestion QSE

Microbiologie

Autonomie